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США подали в суд на компании, которые могли оказывать финуслуги КНДР

Международная панорама
22 августа, 20:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

Сумма исков в отношении сингапурской компании Velmur Management и китайской Dandong Zhicheng составляет $11 млн

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация США подала во вторник иски на $11 млн в суд округа Колумбия против сингапурской компании Velmur Management и китайской Dandong Zhicheng за оказание, как полагают в Вашингтоне, финансовых услуг КНДР. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции.

"Соединенные Штаты подали сегодня два исковых заявления с целью конфискации и наложения штрафа за отмывание денег на сумму более $11 млн против компаний, которые, предположительно, оказывали финансовые услуги Северной Корее", - отмечается в документе.

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