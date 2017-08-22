США подали в суд на компании, которые могли оказывать финуслуги КНДР

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация США подала во вторник иски на $11 млн в суд округа Колумбия против сингапурской компании Velmur Management и китайской Dandong Zhicheng за оказание, как полагают в Вашингтоне, финансовых услуг КНДР. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции.

"Соединенные Штаты подали сегодня два исковых заявления с целью конфискации и наложения штрафа за отмывание денег на сумму более $11 млн против компаний, которые, предположительно, оказывали финансовые услуги Северной Корее", - отмечается в документе.