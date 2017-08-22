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Мадуро: США нарушают международное право, угрожая Венесуэле силой

Международная панорама
22 августа, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

По мнению президента Венесуэлы, в настоящее время Каракас находится "в центре операции имперских сил"

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство США угрозами в адрес Венесуэлы и санкциями нарушает международное право. Об этом заявил во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслируется в посольстве страны в Москве.

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"Правительство [президента США] Дональда Трампа угрожает нам военным вмешательством, - сказал он. - Это серьезное заявление. США тем самым нарушают международное право, поскольку использование санкций и угрозы применения силы запрещены для решения двусторонних вопросов".

По мнению президента Венесуэлы, в настоящее время Каракас находится "в центре операции имперских сил". "Сегодня мы - объект агрессии, - отметил он. - Мы противостоим на это своим оружием массового поражения - с помощью СМИ. У нас нет боеголовок, военных баз за рубежом".

"Сегодня мы - объект масштабной кампании по клевете, фейковых новостей. Это бьет по нашим национальным интересам", - подчеркнул Мадуро.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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