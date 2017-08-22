Пекин призвал Вашингтон отменить санкции в отношении китайских компаний

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Китай призывает США незамедлительно отменить введенные во вторник новые санкции в отношении китайских компаний, они могут отразиться на сотрудничестве двух стран. Об этом заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне.
"Китай выступает против односторонних санкций за рамками Совета Безопасности ООН", - отметили в дипмиссии, отдельно выделив меры в отношении китайских структур и граждан, "применяемых какой-либо страной в соответствии с ее национальными законами".
"Мы решительно призываем США незамедлительно исправить свою ошибку, чтобы это не оказало влияния на двустороннее сотрудничество по соответствующим вопросам", - подчеркнул представитель.
Во вторник минфин США объявил о внесении в свои санкционные списки одного гражданина КНР и пяти китайских компаний. Причиной послужило их якобы имеющее место сотрудничество с властями КНДР.