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Пекин призвал Вашингтон отменить санкции в отношении китайских компаний

Международная панорама
22 августа, 21:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

Как отметил представитель посольства КНР в США, новые санкции могут отразиться на сотрудничестве двух стран

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Китай призывает США незамедлительно отменить введенные во вторник новые санкции в отношении китайских компаний, они могут отразиться на сотрудничестве двух стран. Об этом заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне.

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"Китай выступает против односторонних санкций за рамками Совета Безопасности ООН", - отметили в дипмиссии, отдельно выделив меры в отношении китайских структур и граждан, "применяемых какой-либо страной в соответствии с ее национальными законами".

"Мы решительно призываем США незамедлительно исправить свою ошибку, чтобы это не оказало влияния на двустороннее сотрудничество по соответствующим вопросам", - подчеркнул представитель.

Во вторник минфин США объявил о внесении в свои санкционные списки одного гражданина КНР и пяти китайских компаний. Причиной послужило их якобы имеющее место сотрудничество с властями КНДР.

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