Reuters: США ограничат военную помощь Египту из-за нарушений прав человека

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не направят военную помощь Египту в размере $195 млн из-за того, что власти страны не добились положительного изменения ситуации с соблюдением прав человека. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По этой же причине Вашингтон отклонит запрос Каира на дополнительную военную помощь в размере $65,7 млн и экономическую помощь на сумму в $30 млн.