Тиллерсон: США вели переговоры с РФ и КНР об их возможной роли в Афганистане

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вели переговоры с Россией, Китаем и странами Персидского залива об их роли в урегулировании ситуации в Афганистане.
Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.
"Мы вели переговоры с Китаем о роли, которую он может сыграть [в Афганистане]. Мы вели переговоры с Россией о роли, которую она может сыграть [в Афганистане], если захочет", - отметил он.
По словам госсекретаря, США по существу терпели поражение в Афганистане как минимум на протяжении последних полутора лет.
"Мы считаем, что можем переломить ход того, что было в течение по меньшей мере полутора лет или около того, как минимум стабилизируем ситуацию и, будем надеяться, начнем видеть определенные успехи на поле боя", - сказал он.