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Тиллерсон: США вели переговоры с РФ и КНР об их возможной роли в Афганистане

Международная панорама
22 августа, 22:02 UTC+3

По словам главы Госдепартамента, США на протяжении как минимум последних полутора лет терпели поражение в Афганистане

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вели переговоры с Россией, Китаем и странами Персидского залива об их роли в урегулировании ситуации в Афганистане.

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Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Мы вели переговоры с Китаем о роли, которую он может сыграть [в Афганистане]. Мы вели переговоры с Россией о роли, которую она может сыграть [в Афганистане], если захочет", - отметил он.

По словам госсекретаря, США по существу терпели поражение в Афганистане как минимум на протяжении последних полутора лет.

"Мы считаем, что можем переломить ход того, что было в течение по меньшей мере полутора лет или около того, как минимум стабилизируем ситуацию и, будем надеяться, начнем видеть определенные успехи на поле боя", - сказал он.

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