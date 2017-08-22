Покинувшая страну экс-генпрокурор Венесуэлы отправилась в Бразилию вопреки запрету

ТАСС, 22 августа. Смещенная с должности генерального прокурора Венесуэлы Луиса Ортега Диас, которой запретили выезжать из страны, отправилась из Колумбии в Бразилию. Об этом сообщила миграционная служба Колумбии.

"Сегодня из страны по направлению в Бразилию выехала генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас", - говорится в заявлении. Перед тем как пересечь границу, она выполнила все необходимые миграционный формальности.

Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Санто написал в своем Twitter, что Ортега Диас находится под защитой колумбийского правительства и республика готова предоставить ей убежище, если она попросит. Действующий генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб назвал заявление президента соседней страны оскорблением для своей страны.

Верховный суд Венесуэлы не только запретил Ортеге Диас покидать пределы страны, но также заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Разбирательство в ее отношении начато по запросу депутата yациональной ассамблеи от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.

Экс-генпрокурор, открыто выражавшая несогласие с действиями правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, лишена своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи.