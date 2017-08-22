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Тиллерсон: Пакистан должен сменить свой подход к терроризму

Международная панорама
22 августа, 22:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

По словам госсекретаря, террористические группировки "получили убежище в Пакистане с целью планирования и совершения нападений на военнослужащих и должностных лиц США

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Власти Пакистана должны сменить свой подход к борьбе с терроризмом. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

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"Пакистан должен придерживаться иного подхода [к терроризму]. Мы готовы работать с ними, чтобы помочь им защитить себя от террористических группировок... Мы продолжим поддерживать Пакистан и наши отношения с ним, а также его успехи в этой области [борьба с терроризмом]", - отметил он.

По словам госсекретаря, террористические группировки "получили убежище в Пакистане с целью планирования и совершения нападений на военнослужащих и должностных лиц США в нарушение мирных усилий внутри Афганистана".

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния), заявил, что Пакистан "многое потеряет, если будет продолжать укрывать на своей территории террористов". Как подчеркнул американский лидер, Соединенные Штаты "не могут больше молчать по поводу" того, что Пакистан предоставляет прибежище террористическим организациям. Он отметил, что Исламабад также "может многое получить", если присоединится к усилиям Вашингтона нанести удар по экстремизму в Афганистане.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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