Мадуро сообщил, что скоро направит Трампу письмо для нормализации отношений

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что скоро направит письмо главе Белого дома Дональду Трампу, что может изменить к лучшему двусторонние отношения.

"Президент США не хочет говорить с Мадуро. Я хотел бы поговорить с ним по телефону, готов, - сказал он на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслируется в посольстве страны в Москве. - Потому что только через беседу можно понять человека".

"Я скоро пошлю письмо Дональду Трампу. Если он прочтет, то сможет, проявив маленькую толику доброй воли, что-то сделать, и наши отношения с США изменятся к лучшему. У нас не будет напряжения, конфликтов и проблем", - сказал президент Венесуэлы.