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Мадуро сообщил, что скоро направит Трампу письмо для нормализации отношений

Международная панорама
22 августа, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Лидер Венесуэлы отметил, что готов к разговору с президентом США

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что скоро направит письмо главе Белого дома Дональду Трампу, что может изменить к лучшему двусторонние отношения.

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"Президент США не хочет говорить с Мадуро. Я хотел бы поговорить с ним по телефону, готов, - сказал он на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслируется в посольстве страны в Москве. - Потому что только через беседу можно понять человека".

"Я скоро пошлю письмо Дональду Трампу. Если он прочтет, то сможет, проявив маленькую толику доброй воли, что-то сделать, и наши отношения с США изменятся к лучшему. У нас не будет напряжения, конфликтов и проблем", - сказал президент Венесуэлы.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
Темы
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