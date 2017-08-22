ABC: выборщика от штата Колорадо не накажут за отказ голосовать за Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Прокуратура штата Колорадо не будет выдвигать обвинения в отношении члена коллегии выборщиков от этого штата Майкла Бака за отказ отдать свой голос за кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC.

Клинтон на президентских выборах в США 8 ноября 2016 года в штате Колорадо набрала 48,2%, опередив Дональда Трампа, за которого проголосовали 43,3% избирателей. В итоге Клинтон получила все девять голосов выборщиков от этого штата, все они должны были отдать голоса за Клинтон в соответствии с результатами голосования. Однако, как отметила телекомпания, Бака подал свой голос за республиканца-губернатора штата Огайо Джона Кейсика, вышедшего из президентской гонки в самом начале предвыборной кампании. В связи с этим Баку заменили на другого выборщика, а госсекретарь штата Колорадо, на котором лежит ответственность за организацию выборов в штате, 22 декабря прошлого года направил генеральному прокурору штата жалобу на действия выборщика.

Генпрокурор штата Синтия Коффман заявила, что не намерена предоставлять Майклу Баке трибуну для изложения в суде позиции по вопросу о голосовании в коллегии выборщиков, и порекомендовала властям штата принять меры по улучшению избирательного законодательства.

"Решение не выдвигать обвинений было непростым, - процитировала телекомпания Fox31 заявление генпрокурора. - Я ни в коем случае не оправдываю поведение выборщика. Однако я воспользовалась своими полномочиями для того, чтобы не дать этому лицу использовать нашу судебную систему, привлечь к себе еще большее внимание прессы и насмехаться над законом".

Архаичная система выборов

Президентские выборы в США непрямые: в день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов, фактически голосуют за список выборщиков от той партии, которая выдвинула этого кандидата. Коллегия выборщиков формируется в каждом штате, исходя из численности конгрессменов и сенаторов от этого штата, и насчитывает в общей сложности 538 человек. По итогам выборов в 2016 году Трамп заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 232.

Согласно законодательству, действующему в 29 штатах, в том числе в Колорадо, выборщики от этих штатов обязаны поступать в точном соответствии с результатами голосования. Однако во время голосования коллегии выборщиков семеро из них - двое республиканцев и пятеро демократов - проголосовали по своему усмотрению. Как отметила тогда газета The New York Times, впервые столь много выборщиков проголосовали вопреки итогам волеизъявления в своих штатах.