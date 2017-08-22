СМИ: экс-премьер Ливии освобожден после захвата вооруженной группой

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КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Ливии Али Зейдан, захваченный одной из вооруженных группировок в столице страны более недели назад, отпущен на свободу. Об этом сообщает во вторник новостной портал "Аль-Васат".
Как сообщалось ранее, экс-премьер был задержан формированиями "Бригад революционеров Триполи" под командованием Хейсама ат-Таджури 13 августа в офисе, расположившемся в столичной гостинице "Виктория". Эта структура формально подчиняется президентскому совету и правительству национального согласия (ПНС) под руководством премьера Фаиза Сараджа.
В прошлом Зейдан, правительство которого было приведено к присяге в ноябре 2012 года, уже побывал в заложниках. Так, в октябре 2013 года боевики хозяйничавшего тогда в Триполи исламистского "Оперативного штаба ливийских революционеров" захватили его, обвинив в причастности к похищению американским спецназом одного из предполагаемых главарей "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Абу Анаса аль-Либи. Буквально через несколько часов глава кабинета был отпущен.
В марте 2014 года Всеобщий национальный конгресс (временный парламент) вынес Зейдану вотум недоверия за неспособность навести порядок в Ливии. Позднее против него неоднократно выдвигались обвинения в коррупции.
Как передает издание, Зейдан уже заявил, что в "личном порядке" намерен предстать перед генпрокурором в Триполи. При этом он указал, что это его собственная инициатива и он не получал официального вызова к главе надзорного органа.