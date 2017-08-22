Шульц выступил за вывоз из Германии американского ядерного оружия

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БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Кандидат на должность канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц высказался за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая на предвыборном мероприятии в городе Трир.
По его словам, действия в этом направлении ФРГ будет принимать в том случае, если правительство по итогам выборов в Бундестаг возглавит СДПГ. "В качестве федерального канцлера я буду выступать за то, чтобы хранящееся в Германии атомное оружие <...> было вывезено", - сказал он.
Как напоминает агентство DPA, согласно неподтвержденным данным, на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) со времен холодной войны размещены до 20 американских ядерных боеголовок.
Голосование в Бундестаге состоится 24 сентября. В настоящее время Шульц и действующий канцлер Ангела Меркель проводят предвыборные турне по городам Германии.
В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако кабинет министров ФРГ тогда объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО. Планы по атомному разоружению также были прописаны при заключении коалиционного договора в 2009 году.