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Шульц выступил за вывоз из Германии американского ядерного оружия

Международная панорама
22 августа, 23:52 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 22, августа. /ТАСС

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии заявил, что действия в этом направлении ФРГ будет принимать в том случае, если правительство по итогам выборов в Бундестаг возглавит СДПГ

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БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Кандидат на должность канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц высказался за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая на предвыборном мероприятии в городе Трир.

По его словам, действия в этом направлении ФРГ будет принимать в том случае, если правительство по итогам выборов в Бундестаг возглавит СДПГ. "В качестве федерального канцлера я буду выступать за то, чтобы хранящееся в Германии атомное оружие <...> было вывезено", - сказал он.

Как напоминает агентство DPA, согласно неподтвержденным данным, на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) со времен холодной войны размещены до 20 американских ядерных боеголовок.

Голосование в Бундестаге состоится 24 сентября. В настоящее время Шульц и действующий канцлер Ангела Меркель проводят предвыборные турне по городам Германии.

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако кабинет министров ФРГ тогда объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО. Планы по атомному разоружению также были прописаны при заключении коалиционного договора в 2009 году.

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Шульц, Мартин Меркель, Ангела
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