СМИ: подозреваемый в нападении в Турку интересовался вступлением в ИГ

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 августа. /ТАСС/. Главный подозреваемый в нападении на прохожих в центре Турку интересовался тем, как можно примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщила во вторник телекомпания Yle со ссылкой на свои источники.
По ее данным, нападавший называл финнов "неверными" и, кроме того, предоставил властям республики ложную информацию о своем имени и возрасте. Он прибыл в Финляндию в 2016 году и сообщил, что ему 17 лет. Однако, как утверждают источники телекомпании, на тот момент ему уже было больше 20. Неизвестно и его настоящее имя, однако властям он сказал, что его зовут Абдеррахман Мешках.
Ранее во вторник Окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте главного подозреваемого по подозрению в совершении двух убийств и восьми покушений на убийство. Он признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признает, что виновен в убийстве. В то же время, по словам адвоката марокканца, "остается неясным, соответствуют ли его действия критериям террористического акта".
Под стражу вместе с молодым человеком взяты еще три марокканца, которые также могут иметь отношение к этому делу.
В пятницу вечером в центре финского города Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей. По данным финских СМИ, в убежище ему отказали.