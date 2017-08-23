Корбин: Лондон не должен послушно соглашаться со стратегией США по Афганистану

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин призвал правительство премьер-министра Терезы Мэй выступить против стратегии США по Афганистану, представленной ранее американским президентом Дональдом Трампом. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Mirror.

Лидер Лейбористской партии призвал "британское правительство дать ясно понять Трампу", что его стратегия в Афганистане "продолжит терпеть неудачу". Он также раскритиковал реакцию официального Лондона, который "послушно приветствует последний резкий разворот в политике" американского президента.

"Война в Афганистане провалилась. После 16 лет кровопролития и разрушений (движение) "Талибан" остается непобедимым", - сказал Корбин, отметив, что в результате действий Вашингтона угроза терроризма не только не снизилась, но возросла.

В понедельник вечером Трамп, выступая с обращением к нации на базе Форт-Майер в Арлингтоне, огласил новую американскую стратегию по Афганистану. Вашингтон отныне не будет сообщать о численности своего воинского контингента в этой стране и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС теперь будут там в основном бороться терроризмом.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время там находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников.