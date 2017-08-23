Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корбин: Лондон не должен послушно соглашаться со стратегией США по Афганистану

Международная панорама
23 августа, 0:11 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, августа. /ТАСС

Лидер Лейбористской партии призвал "британское правительство дать ясно понять Трампу", что его стратегия в Афганистане "продолжит терпеть неудачу"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин призвал правительство премьер-министра Терезы Мэй выступить против стратегии США по Афганистану, представленной ранее американским президентом Дональдом Трампом. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Mirror.

Смотрите также
Выступление президента США Дональда Трампа на базе Форт-Майер, 21 августа

Шесть ключевых пунктов новой стратегии США по Афганистану

Лидер Лейбористской партии призвал "британское правительство дать ясно понять Трампу", что его стратегия в Афганистане "продолжит терпеть неудачу". Он также раскритиковал реакцию официального Лондона, который "послушно приветствует последний резкий разворот в политике" американского президента.

"Война в Афганистане провалилась. После 16 лет кровопролития и разрушений (движение) "Талибан" остается непобедимым", - сказал Корбин, отметив, что в результате действий Вашингтона угроза терроризма не только не снизилась, но возросла.

В понедельник вечером Трамп, выступая с обращением к нации на базе Форт-Майер в Арлингтоне, огласил новую американскую стратегию по Афганистану. Вашингтон отныне не будет сообщать о численности своего воинского контингента в этой стране и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС теперь будут там в основном бороться терроризмом.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время там находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Корбин, Джереми
Страны
США Афганистан Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью
3
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
4
Адвокат: суд выдал разрешение Никите Белых на заключение брака в СИЗО
5
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Ученые открыли новый механизм регенерации печени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама