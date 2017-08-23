Порошенко на переговорах в "нормандском формате" рассказал о поездке в Донбасс

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КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в разговоре с другими лидерами "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) по телефону во вторник рассказал о своей поездке в Луганскую область и встрече с наблюдателями ОБСЕ, а также поднял вопрос о пленных. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.
В частности, речь шла об итогах встречи президента с представителями наблюдательного пункта Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у Станицы Луганской. "Президент Украины выразил полную поддержку ее круглосуточной работы в этом городе", - подчеркивается в сообщении. В контексте беседы о пленных он призвал к немедленному освобождению удерживаемых.
По результатам телефонного разговора лидеры четырех стран, как сообщили в пресс-службе, согласовали совместное заявление. В нем "они выразили решительную поддержку запланированного на 23 августа решения трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года".
"Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса. На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации минских договоренностей", - констатировали в пресс-службе Порошенко.