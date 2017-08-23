СЕНТКОМ: новая группа американских военных вскоре прибудет в Афганистан

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ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Новая группа американских военнослужащих "достаточно скоро" должна прибыть в Афганистан. Об этом, как сообщила во вторник телекомпания CBS, заявил глава центрального командования вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел.
По его словам, новая группа войск может прибыть в Афганистан в течение нескольких дней или недель. Вместе с тем он не рассказал, сколько именно американских военных будет дополнительно отправлено в исламскую республику.
Как заявил генерал, в сферу оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, "на сегодняшний день наиболее важно получить некоторые новые возможности, что отразится на новом боевом сезоне". "Я бы не стал называть численность [посылаемого контингента], а после изменять эти данные", - сказал Вотел.
В понедельник, выступая с обращением к нации на базе Форт-Майер в Арлингтоне, президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Афганистану. Отныне Вашингтон не будет сообщать о численности своего воинского контингента в Афганистане и оглашать планы начала или окончания военных операций, при этом американские ВС будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом. США начали военную операцию в Афганистане осенью 2001 года.