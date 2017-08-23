Страны Арктики проведут учения в Датском проливе 4-8 сентября

"Локомотив" арендовал автора победного гола в финале Евро-2016 ЭдераСпорт 23 августа, 3:38
Рябков считает, что в ситуации с визами США принесли в жертву идею свободыПолитика 23 августа, 3:26
NYT: лидер республиканцев в Сенате не считает, что Трамп продержится до осени 2018 годаМеждународная панорама 23 августа, 2:51
Постригай и Дьяченко выступят на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэСпорт 23 августа, 1:05
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" за выход в групповую стадию футбольной Лиги чемпионовСпорт 23 августа, 1:00
Порошенко на переговорах в "нормандском формате" рассказал о поездке в ДонбассМеждународная панорама 23 августа, 0:51
Поражение на ЧМ по борьбе помогло олимпийскому чемпиону Власову избавиться от эйфорииСпорт 23 августа, 0:42
Путин в Сочи встретится с премьером Израиля, госсекретарем Ватикана и президентом АрменииПолитика 23 августа, 0:23
ЦСКА окажется в четвертой корзине при жеребьевке в случае выхода в групповую стадию ЛЧСпорт 23 августа, 0:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Страны - участницы Арктического форума береговых охран планируют провести полномасштабные поисково-спасательные учения в Датском проливе между Гренландией и Исландией в самом начале сентября. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник пресс-службы Береговой охраны США лейтенант-коммандер (капитан третьего ранга) Дэйв Френч.
"Предстоящие полномасштабные морские учения намечены на 4-8 сентября в Датском проливе близ Рейкьявика в Исландии", - сказал официальный представитель Береговой охраны. В США она является самостоятельным видом вооруженных сил наравне с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и корпусом морской пехоты.
"Береговая охрана США отправляет для участия в этих учениях один из наших сторожевых кораблей", - отметил Френч. За дальнейшими деталями, касающимися предстоящих учений, он рекомендовал обращаться к Финляндии, к которой по принципу ротации от США в марте перешло председательство в Арктическом форуме береговых охран. Участниками форума являются восемь государств - членов Арктического совета: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.
Решение о проведении предстоящих поисково-спасательных учений в Датском проливе было принято на третьем совещании форума в марте в Бостоне (штат Массачусетс). В этой встрече принимал участие в том числе заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России - глава департамента береговой охраны вице-адмирал Геннадий Медведев.
По завершении встречи в Бостоне стороны подписали совместное заявление о приеме "доктрины, тактики, процедур, регламента обмена информацией" для проведения "объединенных операций в Арктике", а также аварийно-спасательных мероприятий на море в этом регионе.
В июне минувшего года на форуме было принято совместное заявление, нацеленное на выработку многолетнего стратегического плана сотрудничества.