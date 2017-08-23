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Страны Арктики проведут учения в Датском проливе 4-8 сентября

Международная панорама
23 августа, 2:17 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Решение о проведении предстоящих поисково-спасательных учений было принято на третьем совещании Арктического форума в марте в Бостоне

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ВАШИНГТОН, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Страны - участницы Арктического форума береговых охран планируют провести полномасштабные поисково-спасательные учения в Датском проливе между Гренландией и Исландией в самом начале сентября. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник пресс-службы Береговой охраны США лейтенант-коммандер (капитан третьего ранга) Дэйв Френч.

"Предстоящие полномасштабные морские учения намечены на 4-8 сентября в Датском проливе близ Рейкьявика в Исландии", - сказал официальный представитель Береговой охраны. В США она является самостоятельным видом вооруженных сил наравне с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и корпусом морской пехоты.

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"Береговая охрана США отправляет для участия в этих учениях один из наших сторожевых кораблей", - отметил Френч. За дальнейшими деталями, касающимися предстоящих учений, он рекомендовал обращаться к Финляндии, к которой по принципу ротации от США в марте перешло председательство в Арктическом форуме береговых охран. Участниками форума являются восемь государств - членов Арктического совета: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

Решение о проведении предстоящих поисково-спасательных учений в Датском проливе было принято на третьем совещании форума в марте в Бостоне (штат Массачусетс). В этой встрече принимал участие в том числе заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России - глава департамента береговой охраны вице-адмирал Геннадий Медведев.

По завершении встречи в Бостоне стороны подписали совместное заявление о приеме "доктрины, тактики, процедур, регламента обмена информацией" для проведения "объединенных операций в Арктике", а также аварийно-спасательных мероприятий на море в этом регионе.

В июне минувшего года на форуме было принято совместное заявление, нацеленное на выработку многолетнего стратегического плана сотрудничества.

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