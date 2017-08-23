СМИ: канадский хакер Баратов предстанет перед судом США 23 августа

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НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. 22-летний гражданин Канады Карим Баратов, который подозревается в хакерских атаках на портал Yahoo в 2014 году, предстанет перед американским федеральным судом в среду, 23 августа. Об этом во вторник сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.
По его данным, предварительное заседание суда по делу Баратова состоится в Сан-Франциско (штат Калифорния).
Адвокат канадца Амедео Ди Карло на прошлой неделе информировал, что экстрадиция его подзащитного в США может состояться в течение ближайших двух недель. Информация Bloomberg указывает на то, что данная процедура была ускорена.
11 апреля суд города Гамильтон провинции Онтарио отказал подозреваемому в выходе под залог. По данным канадских СМИ, местные правоохранительные органы предоставили суду документы, в которых, в частности, утверждается, что Баратов является "хакером-наемником", представляет угрозу и его "не рекомендуется освобождать под залог из-за большой вероятности, что он скроется от правосудия".