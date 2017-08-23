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NYT: лидер республиканцев в Сенате не считает, что Трамп продержится до осени 2018 года

Международная панорама
23 августа, 2:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, августа. /ТАСС

По данным издания, политики постоянно критикуют друг друга, а в телефонных разговорах даже доходят до "прямой конфронтации"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

©  EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сомневается в способности президента США Дональда Трампа возглавить правящую партию на промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году и на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Отмечается, что Макконнелл неоднократно публично ставил под сомнение способность Трампа разобраться в сути президентских полномочий и перестать на регулярной основе критиковать Республиканскую партию и порядки в Сенате. Как информировала газета со ссылкой на помощников лидера республиканцев в верхней палате Конгресса, на самом деле его отношения с главой государства гораздо хуже. Макконнелл в приватном порядке постоянно возмущается Трампом и обвиняет его в нежелании хотя бы изучить основы руководства правительством страны и взаимодействия с обеими палатами Конгресса.

По данным источников газеты, однопартийцы не терпят друг друга и иногда даже доходят до прямой конфронтации во время телефонных разговоров. В настоящий момент уровень враждебности между ними настолько высок, что политики "избегают общения друг с другом уже более недели". Одним из поводов неприязни со стороны Трампа является "отказ лидера республиканцев в Сенате оградить главу государства от разбирательства [приписываемых Москве] попыток вмешательства в ход предвыборной кампании" в США в 2016 году, уточняет издание.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Макконнелл, Митч
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