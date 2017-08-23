NYT: лидер республиканцев в Сенате не считает, что Трамп продержится до осени 2018 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сомневается в способности президента США Дональда Трампа возглавить правящую партию на промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году и на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Отмечается, что Макконнелл неоднократно публично ставил под сомнение способность Трампа разобраться в сути президентских полномочий и перестать на регулярной основе критиковать Республиканскую партию и порядки в Сенате. Как информировала газета со ссылкой на помощников лидера республиканцев в верхней палате Конгресса, на самом деле его отношения с главой государства гораздо хуже. Макконнелл в приватном порядке постоянно возмущается Трампом и обвиняет его в нежелании хотя бы изучить основы руководства правительством страны и взаимодействия с обеими палатами Конгресса.

По данным источников газеты, однопартийцы не терпят друг друга и иногда даже доходят до прямой конфронтации во время телефонных разговоров. В настоящий момент уровень враждебности между ними настолько высок, что политики "избегают общения друг с другом уже более недели". Одним из поводов неприязни со стороны Трампа является "отказ лидера республиканцев в Сенате оградить главу государства от разбирательства [приписываемых Москве] попыток вмешательства в ход предвыборной кампании" в США в 2016 году, уточняет издание.

Перед уходом на летние каникулы Сенат так и не смог отменить основные положения реформы медстрахования, проведенной еще экс-президентом Бараком Обамой. Это было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Последний во время отпуска в августе подверг критике Макконнелла за неэффективную работу палаты по принятию законопроектов.