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Ким Чен Ын считает необходимым увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей

Международная панорама
23 августа, 2:51 UTC+3 ТАСС

Лидер КНДР посетил НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук и дал высокую оценку деятельности его сотрудников

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ТАСС, 23 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает необходимым увеличить объемы производства боеголовок для баллистических ракет и ракетных двигателей на твердом топливе. Об этом он заявил во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, передает в среду агентство ЦТАК.

"Верховный руководитель поручил институту увеличить объемы выпуска ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет с использованием углеродных материалов", - отмечается в сообщении агентства. Ким Чен Ын также ознакомился с производственным процессом в институте и дал высокую оценку деятельности его сотрудников.

КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле Пхеньян дважды провел испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Ким Чен Ын
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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