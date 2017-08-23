Ким Чен Ын считает необходимым увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей

"Локомотив" арендовал автора победного гола в финале Евро-2016 ЭдераСпорт 23 августа, 3:38
Рябков считает, что в ситуации с визами США принесли в жертву идею свободыПолитика 23 августа, 3:26
NYT: лидер республиканцев в Сенате не считает, что Трамп продержится до осени 2018 годаМеждународная панорама 23 августа, 2:51
Постригай и Дьяченко выступят на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэСпорт 23 августа, 1:05
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" за выход в групповую стадию футбольной Лиги чемпионовСпорт 23 августа, 1:00
Порошенко на переговорах в "нормандском формате" рассказал о поездке в ДонбассМеждународная панорама 23 августа, 0:51
Поражение на ЧМ по борьбе помогло олимпийскому чемпиону Власову избавиться от эйфорииСпорт 23 августа, 0:42
Путин в Сочи встретится с премьером Израиля, госсекретарем Ватикана и президентом АрменииПолитика 23 августа, 0:23
ЦСКА окажется в четвертой корзине при жеребьевке в случае выхода в групповую стадию ЛЧСпорт 23 августа, 0:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает необходимым увеличить объемы производства боеголовок для баллистических ракет и ракетных двигателей на твердом топливе. Об этом он заявил во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, передает в среду агентство ЦТАК.
"Верховный руководитель поручил институту увеличить объемы выпуска ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет с использованием углеродных материалов", - отмечается в сообщении агентства. Ким Чен Ын также ознакомился с производственным процессом в институте и дал высокую оценку деятельности его сотрудников.
КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле Пхеньян дважды провел испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.