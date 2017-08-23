Ким Чен Ын считает необходимым увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей

ТАСС, 23 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает необходимым увеличить объемы производства боеголовок для баллистических ракет и ракетных двигателей на твердом топливе. Об этом он заявил во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, передает в среду агентство ЦТАК.

"Верховный руководитель поручил институту увеличить объемы выпуска ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет с использованием углеродных материалов", - отмечается в сообщении агентства. Ким Чен Ын также ознакомился с производственным процессом в институте и дал высокую оценку деятельности его сотрудников.

КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле Пхеньян дважды провел испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.