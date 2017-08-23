СМИ: МИД Японии рассчитывает на гибкость мышления в решении территориального вопроса с РФ

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Японии Таро Коно рассчитывает на гибкость мышления в вопросе решения территориального спора и заключения мирного договора с Россией. Об этом он рассказал в опубликованном в среду интервью газете Yomiuri.

"Не получится ли у нас что-либо решить, если обе стороны будут мыслить гибко? Это касается и использования тех подходов [решения проблем], которые в настоящее время не задействованы", - подчеркнул Коно.

Он также отметил, что "проблема территориальной принадлежности четырех островов и заключения мирного договора остается нерешенной уже третье поколение семейства Коно". Дед министра - бывший министр земледелия и лесоводства Японии Итиро Коно, отец - экс-глава МИД Ёхэй Коно. Они оба были непосредственно вовлечены в переговорный процесс с Россией.

"Я бы хотел посетить Россию в подходящее для этого время", - добавил дипломат. Коно был назначен на пост главы МИД 3 августа после масштабных перестановок в правительстве, сменив Фумио Кисиду.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио.

Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.