Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-премьер Франции Фийон станет партнером инвестиционной компании Tikehau Capital

Международная панорама
23 августа, 3:15 UTC+3 ТАСС

В компании подчеркнули, что одним из ее стратегических приоритетов является международное развитие, в связи с чем опыт Фийона станет для нее важным преимуществом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 августа. Бывший премьер-министр Франции и экс-кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон станет партнером инвестиционной компании Tikehau Capital, занимающейся управлением активов. Это произойдет в начале сентября, пишет во вторник AFP со ссылкой на заявление компании.

"Франсуа Фийон 1 сентября 2017 года присоединится к нашей команде в качестве партнера", - говорится в заявлении Tikehau Capital. Как отмечает агентство, в компании подчеркнули, что одним из ее стратегических приоритетов является международное развитие, в связи с чем опыт Фийона, а также его познания в области французской и европейской экономики станут для нее важными преимуществами.

Компания работает на рынке инвестиций с 2004 года. В ее управлении находятся активы на сумму около €10,3 млрд.

В конце января 2017 года вокруг Фийона разразился скандал, который серьезно сказался на его имидже как кандидата на президентских выборах. Это произошло после того, как газета Le Canard enchaîné опубликовала сведения о том, что супруга политика Пенелопа долгое время числилась его помощником в Национальном собрании.

Пенелопа Фийон получала большую зарплату, не выполняя какой-либо работы и не появляясь в Национальном собрании. Позже выяснилось, что Фийон также фиктивно оформил на работу консультантами двух своих взрослых детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Скандал вокруг Франсуа Фийона
Персоны
Фийон, Франсуа
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью
3
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
4
"Газпром" до конца года построит более 1300 км "Силы Сибири"
5
"Все сгорело дотла": люди возвращаются на пепелище в Ростове-на-Дону
6
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
7
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама