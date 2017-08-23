Экс-премьер Франции Фийон станет партнером инвестиционной компании Tikehau Capital

ТАСС, 23 августа. Бывший премьер-министр Франции и экс-кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон станет партнером инвестиционной компании Tikehau Capital, занимающейся управлением активов. Это произойдет в начале сентября, пишет во вторник AFP со ссылкой на заявление компании.

"Франсуа Фийон 1 сентября 2017 года присоединится к нашей команде в качестве партнера", - говорится в заявлении Tikehau Capital. Как отмечает агентство, в компании подчеркнули, что одним из ее стратегических приоритетов является международное развитие, в связи с чем опыт Фийона, а также его познания в области французской и европейской экономики станут для нее важными преимуществами.

Компания работает на рынке инвестиций с 2004 года. В ее управлении находятся активы на сумму около €10,3 млрд.

В конце января 2017 года вокруг Фийона разразился скандал, который серьезно сказался на его имидже как кандидата на президентских выборах. Это произошло после того, как газета Le Canard enchaîné опубликовала сведения о том, что супруга политика Пенелопа долгое время числилась его помощником в Национальном собрании.

Пенелопа Фийон получала большую зарплату, не выполняя какой-либо работы и не появляясь в Национальном собрании. Позже выяснилось, что Фийон также фиктивно оформил на работу консультантами двух своих взрослых детей.