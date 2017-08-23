Глава МИД Японии заявил о необходимости плотно перекрыть финансовые потоки в КНДР

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ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Перекрытие финансовых потоков в КНДР будет наиболее действенным средством против развития северокорейской ракетно-ядерной программы. Об этом новый глава МИД Японии Таро Коно заявил в интервью газете Yomiuri.
"Важно, чтобы все страны полностью соблюдали новую резолюцию Совета Безопасности ООН, - подчеркнул Коно. - Говорят, что [у Пхеньяна] есть разные способы обхода [санкций], поэтому необходимо как следует перекрыть приток денег в Северную Корею - думаю, что это окажет наибольший эффект".
Совбез ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР некоторых минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.
В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.