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Вице-президент США назвал свержение памятников попыткой стереть часть истории

Международная панорама
23 августа, 3:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, августа. /ТАСС

При этом Майкл Пенс отметил, что вопрос о количестве памятников конфедератам в каждом отдельном штате должны решать местные власти

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НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Свергать памятники военачальникам армии южных штатов времен Гражданской войны - это все равно что стирать этапы истории США во имя узких политических целей современности.Об этом заявил в интервью телекомпании Fox News вице-президент Майкл Пенс.

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"Я считаю важным помнить прошлое и упрочивать позиции на основе достигнутого прогресса", - отметил он. "Нам придется отмежевываться от некоторых, желающих стереть часть нашей общей истории просто во имя современных политических задач", - добавил вице-президент.

С его точки зрения, "памятников нужно больше, а не меньше". При этом вице-президент считает, что вопрос о точном количестве монументов южанам должны решать местные власти в каждом из 50 штатов страны. "Я считаю, что во всех случаях такое решение должно вырабатываться точно на местном уровне. Нам следует помнить свою историю и не забывать о своих достижениях", - резюмировал Пенс.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан генералу Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. Один человек погиб, еще 19 пострадали.

Вслед за этим в стране вновь разгорелись острые дискуссии о целесообразности сохранения памятников, воздвигнутых в память о солдатах армии Конфедерации рабовладельческих южных штатов, которая существовала с 1861 по 1865 годы. Гражданскую войну южане проиграли, рабство было отменено, но до сих пор на территории страны насчитывается около 700 монументов конфедератам, которые многие американцы рассматривают как символы расизма.

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