WSJ: командующего Седьмым флотом США уволят после очередного инцидента с эсминцем

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НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. ВМС США намерены отстранить от исполнения служебных обязанностей командующего базирующимся в Тихом океане Седьмым флотом вице-адмирала Джозефа Окоина. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal (WSJ).
Решение принято после столкновения американского ракетного эсминца John S. McCain с торговым судном, а также нескольких других инцидентов в районе оперативной ответственности Седьмого флота.
По сведениям газеты, вице-адмирал Окоин должен был уйти самостоятельно в отставку через несколько недель за выслугой лет. Однако в данном случае командование ВМС поставило ему в вину утрату доверия и увольняет с позором. Официально об этом будет объявлено в среду.
В понедельник ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC в Малаккском проливе недалеко от Сингапура. Корабль приписан к базирующемуся в Тихом океане Седьмому флоту. Инцидент стал вторым по счету за два месяца.
Эсминец Fitzgerald и следовавший под флагом Филиппин контейнеровоз ACX Crystal столкнулись 17 июня примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, у контейнеровоза повреждена левая сторона носовой части. В результате ЧП семь американских моряков погибли.
Начальник штаба военно-морских сил (ВМС) США адмирал Джон Ричардсон 21 августа отдал приказ о проведении масштабной проверки боеготовности флота и его действий.