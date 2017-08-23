Сенат США хочет ограничить возможности Трампа для сотрудничества с РФ по кибербезопасности

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ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США представил и одобрил в июле законопроект, который предполагает ограничение возможности президента Дональда Трампа сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
По его данным, инициатива сенаторов касается возможности создания совместной американо-российской рабочей группы по кибербезопасности. После утверждения комитетом документ будет вынесен на голосование Сената полного состава.
В документе, который был опубликован в базе данных Конгресса, говорится, что директор национальной разведки будет обязан как минимум за 30 дней до планируемого заключения соглашения с Россией или формирования совместной группы предоставить профильным комитетам Конгресса специальный доклад.
Он должен включать в себя убедительные основания для упомянутых действий, то, какие разведданные будут переданы российской стороне в рамках совместной работы, а также то, какую пользу такое совместное предприятие с РФ принесет национальной безопасности США.
Как заявил 7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент России Владимир Путин и Трамп на своей первой встрече в Гамбурге уделили немало внимания вопросам кибербезопасности. В целях борьбы, в частности, с терроризмом, организованной преступностью, хакерами будет создана совместная двусторонняя рабочая группа, уточнил он.
Вместе с тем позднее Трамп написал в своем Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности.