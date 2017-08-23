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CNN: в Аризоне во время выступления Трампа произошли стычки активистов

Международная панорама
23 августа, 7:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, августа. /ТАСС

По данным телеканала, в толпе кто-то применил дымовые шашки. Пока не установлено, сделали ли это демонстранты или полиция

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НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Стычки и словесные перепалки произошли между участниками нескольких демонстраций в городе Финикс (штат Аризона) во время выступления президента США Дональда Трампа. По данным CNN, масштабного всплеска насилия не произошло, однако несколько человек повалили металлические заграждения, установленные для предотвращения столкновений и беспорядков.

Отмечается, что центр города окутан дымом из множества шашек. Пока не удалось установить, кто применил дымовые шашки: активисты или полиция.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

По данным агентства Associated Press, демонстрации завершились в целом мирно. Задержаний не произошло, некоторым активистам потребовалась медицинская помощь из-за перегрева на солнце и обезвоживания организма.

Ранее газета The New York Times сообщила, что перед выступлением Трампа на улицах города собрались несколько тысяч активистов. Одни из них протестовали против беспорядков неонацистов и расистов неделю назад в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), другие выступали за свободу слова и собраний. На улицы также вышли антифашисты и представители протестантской и еврейской общин.

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