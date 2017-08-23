СМИ: члены правящей партии Монголии потребовали отставки премьера страны

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УЛАН-БАТОР, 23 августа. /ТАСС/. Члены правящей Монгольской народной партии (МНП) в среду передали в Великий государственный хурал (ВГХ) требование об отставке премьер-министра Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбата. Об этом сообщает радиостанция "Голос Монголии".
"Тридцать членов партии подписали требование об отставке", - говорится в сообщении. "Глава правительства не справляется с обязанностями", - отмечается в документе.
Для инициирования процедур отставки авторами документа необходимо заручиться поддержкой 39 из 76 членов ВГХ. В соответствии с законом, требование должно быть рассмотрено в течение 14 дней. Однако в истории Монголии были случаи, когда прошения об отставке рассматривались в течение двух-шести месяцев.
Жаргалтулгын Эрдэнэбат был назначен на должность премьер-министра в июле 2016 года. До этого он занимал должность министра финансов Монголии.