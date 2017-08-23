В Таиланде начался суд по делу обвиненного в клевете журналиста Би-би-си

БАНГКОК, 23 августа. /ТАСС/. Судебные слушания по делу корреспондента Би-би-си Джонатана Хэда, обвиненного в клевете, начались в среду на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщила таиландская газета The NATION.

Поводом для обращения в суд стал репортаж Хэда об обманутых инвесторах из Великобритании и Ирландии, потерявших свою собственность на территории королевства. Иск против журналиста в феврале 2016 года подал местный адвокат, ставший героем телесюжета. Он обвинил журналиста в клевете, которая является в Таиланде уголовно наказуемым преступлением.

Против Хэда также были выдвинуты обвинения в нарушении местного закона о киберпреступлениях, под действие которого подпадает распространение в интернете ложных данных. Соответчиком по иску стал еще один британец Ян Ренс, рассказавший о мошеннической схеме в телевизионном репортаже. Согласно таиландскому законодательству, подсудимым грозит до 9 лет лишения свободы.

Сюжет про случаи мошенничества с собственностью иностранцев на острове Пхукет Би-би-си показала в 2015 году. Один из героев повествования - британец, потерявший бизнес и собственность в Таиланде из-за таиландской супруги, переписавшей на себя имущество. За это преступление женщина получила три года тюрьмы.

Рассказывая об этом случае телезрителям, Хэд упомянул имя пхукетского адвоката, который якобы помог мошеннице подделать документы. Эта ремарка и стала поводом для судебного разбирательства. Хэд и Ренс ранее заявляли о своей невиновности и намерении доказать это в суде.

Хэд является одним из старейшин корпуса иностранных журналистов, работающих в Таиланде. Ранее он возглавлял общественную организацию "Клуб иностранных корреспондентов в Бангкоке", которая неоднократно выступала против притеснений зарубежных журналистов.