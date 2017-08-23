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Эрдоган: Турция предпримет меры для предотвращения создания курдского государства в Сирии

Международная панорама
23 августа, 10:27 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 23, августа. /ТАСС

Ранее Анкара заявляла о планах развернуть операцию против курдских формирований на севере Сирии

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АНКАРА, 23 августа. /ТАСС/. Турция предпримет любые меры, чтобы предотвратить появление курдского государства на севере Сирии. Об этом, как сообщает в среду телеканал NTV, заявил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам в самолете, возвращаясь из Иордании.

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"Турция не позволит допустить того, чтобы на севере Сирии образовался террористический коридор к Средиземному морю, - подчеркнул он. - Мы предпримем все необходимые меры, чего бы нам этого не стоило".

Ранее Анкара уже заявляла о планах развернуть операцию под кодовым названием "Меч Евфрата" против курдских формирований в районе Африн на севере Сирии.

Между тем, во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис провел встречу в Эрбиле с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани. Во время переговоров министр обороны США призвал Барзани отложить проведение референдума о независимости региона, который должен состояться 25 сентября. По словам Мэттиса, в США "опасаются, что референдум приведет к еще большей политической нестабильности в Ираке, где продолжается борьба против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

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