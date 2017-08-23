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СМИ: пять человек погибли, 38 пострадали в результате взрыва на юге Афганистана

Международная панорама
23 августа, 11:17 UTC+3 ТАСС

Большинство пострадавших - местные жители, в том числе ученики расположенной неподалеку от места взрыва школы

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ТАСС, 23 августа. По меньшей мере пять человек погибли, 38 пострадали в результате подрыва в среду автомобиля рядом с полицейским участком в афганском городе Лашкаргах, административном центре южной провинции Гильменд. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По его данным, среди погибших три сотрудника сил безопасности. Большинство пострадавших - местные жители, в том числе ученики расположенной неподалеку школы.

Ответственность за взрыв взяли на себя боевики движения "Талибан" (запрещено в России).

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