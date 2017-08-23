СМИ: 19 примкнувших к ИГ израильтян лишат гражданства еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Израиля начало процесс заочного лишения гражданства 19 израильтян, которые примкнули к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в среду Второй канал израильского телевидения.

По его данным, израильская контрразведка - Служба общей безопасности (ШАБАК) - передала в МВД список из 20 граждан Израиля, которые присоединились к ИГ, один человек из которых был убит в боях в последнее время. Подавляющее большинство в этом списке - израильские арабы, но двое - 28-летняя женщина и 32-летний мужчина - являются, по данным телеканала, гражданами еврейского государства, ранее переехавшими в Израиль из стран бывшего СССР.

Заочное лишение гражданства израильтян, примкнувших к иностранным террористическим организациям, стало возможным после того, как на этой неделе вступила в силу поправка к соответствующему закону, предложенная ранее министром внутренних дел Израиля Арье Дери. Министерство обороны Израиля внесло ИГ в список незаконных террористических формирований в сентябре 2014 года. С тех пор сбор средств, вербовка активистов или членство в этой организации на территории Израиля преследуются по закону.

В начале февраля агенты ШАБАК совместно с офицерами полиции еврейского государства задержали имеющего израильское гражданство выходца из Белоруссии за попытку примкнуть к ИГ в Сирии. Контрразведка ШАБАК неоднократно заявляла, что рассматривает сторонников ИГ в Израиле в качестве серьезной угрозы безопасности, а потому будет использовать все контртеррористические и профилактические средства для ее предупреждения.

По данным газеты Jerusalem Post, всего около 60 граждан Израиля выехали в Сирию и Ирак и примкнули там к различным террористическим группировкам, включая ИГ.