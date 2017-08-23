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Президент ФРГ: Россия сознательно выстраивает линию на противоборство с Западом

Международная панорама
23 августа, 13:22 UTC+3 ТАСС

Выступая в Таллине, Франк-Вальтер Штайнмайер также отметил, что для Германии важным историческим уроком является недопущение вражды с Россией

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ТАСС, 23 августа. Российские власти сознательно пытаются противопоставить страну западному миру. Такое мнение высказал в среду президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Таллине в Академии наук Эстонии с лекцией "Об исторических связях и общем будущем Эстонии и Германии". В то же время он отметил, что для Германии важным уроком истории является недопущение новой вражды с Россией.

"Я думаю, что история не должна становиться новой линией фронта, мы должны предотвратить превращение истории в оружие, - сказал он. - Мы видим эти тенденции внутри ЕС, но и здесь, по соседству с вами, российские власти формируют собственное видение в осознанном отделении и противопоставлении себя нам, Западу". "Но мы не стремимся к эскалации", - добавил Штайнмайер.

Речь германского президента была приурочена к годовщине подписания пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года. Он отметил при этом, что эта дата для немцев стоит в одном ряду с начала войны гитлеровской Германии против СССР. "Для нас к урокам истории относится обязанность никогда больше не допустить слепой вражды с Россией", - подчеркнул Штайнмайер.

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Штайнмайер, Франк-Вальтер
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