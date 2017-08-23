Испанские правоохранители заявили, что каталонцы изолировали их от расследования теракта

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МАДРИД, 23 августа. /ТАСС/. Испанские Объединенная ассоциация гражданской гвардии и Объединенный союз полицейских заявили, что их попытались изолировать от расследования терактов в Каталонии. Об этом сообщила в среду газета El Pais
После атак в Барселоне и Камбрильсе расследованием занималась каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра), которая зависит от региональных властей. При этом правительство автономии состоит из сторонников выхода Каталонии из состава Испании.
По мнению сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии королевства, сложившаяся ситуация поставила под угрозу общественную безопасность из-за политического вопроса. В частности, по версии испанских правоохранительных органов, Моссос д'Эсквадра не обладали некоторой информацией, которая находилась в распоряжении полиции страны.
В ночь с 16 на 17 августа в Альканаре прогремел взрыв, в результате которого погиб имам Абдельбаки ас-Сати, планировавший атаку в Барселоне. Каталонские правоохранители изначально посчитали, что речь идет о взрыве газа, и не связали произошедшее с готовящимися терактами. "Если бы первый взрыв был тщательно расследован, можно было бы прийти к выводу, что готовится террористическая атака", - отметили в Объединенной ассоциации гражданской гвардии.