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На Филиппинах ожидают визита Шойгу в октябре

Международная панорама
23 августа, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

В ходе визита главы Минобороны России могут быть подписаны соглашения по военно-техническому сотрудничеству, отметил посол Филиппин в РФ Карлос Соррета

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить Манилу в октябре для участия во встрече министров обороны стран АСЕАН, в рамках его визита запланированы также двусторонние встречи. Об этом заявил в среду журналистам посол Филиппин в РФ Карлос Соррета.

"Министр будет находиться на Филиппинах в рамках встреч глав военных ведомств АСЕАН, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - В рамках его визита будут проходить и двусторонние встречи с министром обороны и, может быть, с президентом нашей страны".

Посол добавил, что в ходе визита Шойгу могут быть подписаны соглашения по военно-техническому сотрудничеству. "Есть, действительно, ряд договоров об обороне и безопасности, которые находятся в состоянии разработки, и ведутся переговоры. Мы надеемся, что к тому моменту, когда Шойгу прибудет в Манилу, они будут подписаны", - сказал Соррета.

Во вторник замглавы российского военного ведомства Александр Фомин сообщил, что Шойгу планирует посетить Филиппины для подписания соглашения о военно-техническом сотрудничестве, не уточнив возможные сроки визита.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Филиппины готовят к подписанию ряд документов, в том числе по военно-техническому сотрудничеству и взаимодействию между правоохранительными органами.

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