Власти Сингапура отказали в пересмотре дела ученого из США, запретив ему въезд в страну

СИНГАПУР, 23 августа. /ТАСС/. Власти Сингапура отклонили апелляцию известного эксперта по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Хуан Цзина в связи с лишением его статуса постоянного жителя республики. Как говорится в распространенном в среду заявлении министерства внутренних дел Сингапура, данное решение окончательное, и в ближайшее время Хуан Цзин вместе с супругой должен покинуть Сингапур.

Как отметили в министерстве, они были внесены в черный список, и больше никогда не смогут въехать на территорию страны.

60-летний профессор Хуан Цзин - выходец из Китая, получивший американское гражданство. До недавнего времени он возглавлял авторитетный Центр изучения Азии и глобализации Школы публичной политики Ли Куан Ю. 7 августа власти Сингапура объявили его "агентом влияния иностранного государства", сотрудничающим "со спецслужбами и агентами одного из государств", не уточнив какого именно. "Занимая высокий пост в Школе публичной политики, он за счет государственного бюджета продвигал интересы другого государства, осуществлял это в интересах зарубежных спецслужб", - отмечается в заявлении МВД республики.

Хуан Цзин на регулярной основе публиковал авторские материалы на страницах англоязычной китайской газеты The Global Times, известной своими порой националистическими взглядами.