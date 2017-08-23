Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Украины обвинила Жириновского в финансировании терроризма

Международная панорама
23 августа, 12:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, августа. /ТАСС

Следствие считает, что лидер ЛДПР создал организованную группу для сбора денежных средств в пользу ДНР и ЛНР

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обвинила лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского по статье "финансирование терроризма" в связи с оказанием им помощи провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Смотрите также
Президент Украины Петр Порошенко

Что российское запрещала Украина. Досье

"ГПУ в отношении Владимира Жириновского составила сообщение о предъявлении обвинения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следователи ГПУ обвиняют Жириновского в создании организованной группы, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной думы и члены ЛДПР, для сбора денежных средств с целью материального обеспечения ДНР и ЛНР.

Данная группа, как утверждают в украинской прокуратуре, в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям республик "6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта".

Следователи ГПУ продолжают досудебное расследование по данному делу "с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления, виновных в его совершении и привлечения их к уголовной ответственности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЛДПР Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Персоны
Жириновский, Владимир Вольфович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
6
Сроки летных испытаний "Канопуса-В-ИК" могут сократить в два раза
7
Командующий 7-го флота США уволен в связи с утратой доверия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама