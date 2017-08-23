Прокуратура Украины обвинила Жириновского в финансировании терроризма

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КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обвинила лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского по статье "финансирование терроризма" в связи с оказанием им помощи провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"ГПУ в отношении Владимира Жириновского составила сообщение о предъявлении обвинения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Следователи ГПУ обвиняют Жириновского в создании организованной группы, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной думы и члены ЛДПР, для сбора денежных средств с целью материального обеспечения ДНР и ЛНР.
Данная группа, как утверждают в украинской прокуратуре, в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям республик "6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта".
Следователи ГПУ продолжают досудебное расследование по данному делу "с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления, виновных в его совершении и привлечения их к уголовной ответственности".