Нетаньяху на встрече с Путиным назвал усиление позиций Ирана в Сирии угрозой всему миру

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СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление позиций Ирана в Сирии является угрозой для Израиля и всего мира.
"Иран прикладывает огромные усилия для того, чтобы упрочить свое присутствие в Сирии. Это представляет из себя угрозу для Израиля, для Ближнего Востока и для всего мира", - сказал он.
По словам премьера Израиля, "Иран находится на продвинутой стадии контроля и влияния на Ирак, на Йемен". Он добавил, что во многом на практике осуществляется контроль Ливана. Нетаньяху обратился к Путину, отметив, что совместные усилия, направленные на победу над ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) очень важны. "Но отрицательная вещь в том, что где ИГИЛ побеждаем и исчезает [терроризм] входит туда Ирак, - сказал Нетаньяху. - Мы не можем забыть ни на минуту, что Иран продолжает каждый день грозить уничтожением государству Израиль, он вооружает террористические организации, поощряет, инициирует террор".