СМИ: Сеул продолжит попытки примирения с Пхеньяном путем диалога

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ТАСС, 23 августа. Правительство Южной Кореи намерено продолжать попытки примирения с КНДР путем восстановления каналов диалога и оказания гуманитарной помощи. Об этом заявил в среду министр объединения Южной Кореи Чо Мён Кён на брифинге по внешнеполитическим вопросам для президента Мун Чжэ Ина.
"Для того, чтобы преодолеть неразрешенные проблемы в отношениях между двумя Кореями, правительство будет прилагать усилия для продвижения межкорейского диалога, включая военные переговоры и переговоры по вопросу воссоединения [разделенных] семей", - привело его слова агентство Yonhap.
"Наряду с усилиями по решению неотложных гуманитарных вопросов, включая [проблему] задержанных людей на Севере, Южная Корея будет пытаться оказывать гуманитарную помощь для улучшения ситуации, с которой сталкиваются граждане Северной Кореи", - добавил он.
В июле Сеул предложил Пхеньяну начать переговоры между военными двух стран с целью снизить уровень напряженности на Корейском полуострове, а также предлагал возобновить встречи семей, разделенных войной 1950-1953 гг. Пхеньян полностью проигнорировал эти запросы.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.