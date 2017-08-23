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Нетаньяху: Израиль поддерживает участие РФ в мемориальном проекте в Собиборе

Международная панорама
23 августа, 12:59 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 23, августа. /ТАСС

Премьер Израиля напомнил, что во главе знаменитого восстания в Собиборе стоял советский офицер еврейского происхождения

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СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Израиль поддерживает участие России в мемориальном проекте в бывшем концлагере Собибор в Польше. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Мы и я лично никогда не забываем ту историческую роль, которая была у России и у Советской армии в победе над фашизмом, - сказал Нетаньяху. - Недавно это было декларировано в Кнессете Израиля. Как вы хорошо знаете, господин президент, это та причина, по которой я инициировал создание специального памятника в Натании солдату-освободителю, солдату советской армии и вы приняли участие в открытии этого памятника. В этом контексте, конечно же, Израиль не может выступать против российского участия в важном проекте в бывшем концлагере Собибор".

Премьер Израиля напомнил, что во главе знаменитого восстания в Собиборе стоял советский офицер еврейского происхождения. Собеседник российского лидера поблагодарил Путина за его личное решение помочь ветеранам Второй мировой войны, живущим в Израиле. "Святое дело", - заметил на это президент РФ.

 

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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Россия Польша Израиль
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