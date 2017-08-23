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Участница Femen изобразила в Киеве Статую Свободы с надписью "Шоколадная независимость"

Международная панорама
23 августа, 14:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, августа. /ТАСС

Таким образом движение подвело итоги независимости Украины, говорится на странице Femen в Facebook

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© EPA/STEPAN FRANKO

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Обнаженная участница Femen в преддверии Дня независимости Украины изобразила Статую Свободы на постаменте бывшего памятника Ленину в центре Киева. Акцию назвали "Шоколадная независимость".

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"Таким образом движение Femen подводит итоги независимости Украины, основным достижением которой является обогащение шоколадного магната и одновременно президента Украины Петра Порошенко", - поясняется цель перформанса на странице движения в Facebook.

"Шоколадная свобода Порошенко расцветает на фоне войны, обнищания населения, военных преступлений против женщин и детей на сексуальной почве", - подчеркнули в организации.

Украина 24 августа празднует День независимости. По случаю даты по всей стране запланированы торжественные мероприятия. Основные пройдут в Киеве, в том числе парад Вооруженных сил Украины.

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