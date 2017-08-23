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СМИ: президент Южной Кореи призвал армию готовиться к возможным провокациям КНДР

Международная панорама
23 августа, 14:27 UTC+3 ТАСС

В июле КНДР дважды провела испытания ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи

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ТАСС, 23 августа. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал армию Южной Кореи и американских военнослужащих, участвующих в совместных учениях на территории страны, быть готовыми к возможной провокации со стороны КНДР, сообщило информационное агентство Yonhap.

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"Я прошу вас быть полностью готовыми к обороне, если Северная Корея совершит очередную провокацию во время учений", - сказал Мун Чжэ Ин во время посещения военного командного центра в среду.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

В понедельник Южная Корея совместно с США начала на своей территории командно-штабные учения, в которых принимают участие около 50 тыс. южнокорейских и 17,5 тыс. американских военнослужащих. КНДР считают учения враждебными действиями, которые обостряют обстановку на Корейском полуострове. Сеул в свою очередь неоднократно заявлял, что тренировочные операции носят оборонительный характер и не направлены на эскалацию напряженности в регионе.

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