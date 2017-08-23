СМИ: президент Южной Кореи призвал армию готовиться к возможным провокациям КНДР

Меркушкин: Тихонов имеет потенциал, чтобы вернуть "Крылья Советов" в еврокубкиСпорт 23 августа, 15:43
Гамба: российским дзюдоистам по силам завоевать минимум три золота на ЧМСпорт 23 августа, 15:42
Фурсенко: Ригони может играть на разных позициях, он идеально подходит "Зениту"Спорт 23 августа, 15:33
Футболист "Локомотива" Ари может приступить к индивидуальным тренировкам в конце сентябряСпорт 23 августа, 15:32
Власти Оренбургской области приватизировали международный аэропорт "Оренбург"Транспорт 23 августа, 15:28
Власти Самары планируют доставлять болельщиков на стадион по Волге во время ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:27
Двадцать четыре российских легкоатлета уже имеют норматив для участия в зимнем ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:22
Суд отправил Серебренникова под домашний арестПроисшествия 23 августа, 15:16
Футболист "Эвертона" Руни объявил об уходе из сборной АнглииСпорт 23 августа, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 августа. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал армию Южной Кореи и американских военнослужащих, участвующих в совместных учениях на территории страны, быть готовыми к возможной провокации со стороны КНДР, сообщило информационное агентство Yonhap.
"Я прошу вас быть полностью готовыми к обороне, если Северная Корея совершит очередную провокацию во время учений", - сказал Мун Чжэ Ин во время посещения военного командного центра в среду.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.
В понедельник Южная Корея совместно с США начала на своей территории командно-штабные учения, в которых принимают участие около 50 тыс. южнокорейских и 17,5 тыс. американских военнослужащих. КНДР считают учения враждебными действиями, которые обостряют обстановку на Корейском полуострове. Сеул в свою очередь неоднократно заявлял, что тренировочные операции носят оборонительный характер и не направлены на эскалацию напряженности в регионе.