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НАТО отправит двух экспертов на учения "Запад - 2017"

Международная панорама
23 августа, 14:19 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 23, августа. /ТАСС

При этом представители альянса отмечают, что у наблюдателей нет возможности следить за учениями согласно нормам Венского документа

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

© REUTERS/Christian Hartmann

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) направит двух экспертов для наблюдения за белорусско-российскими учениями "Запад - 2017". Об этом заявил ТАСС в среду сотрудник пресс-службы альянса.

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"Белоруссия пригласила иностранных военных атташе присутствовать на днях для почетных гостей [в ходе учений] на ее территории, НАТО отправит туда двух экспертов, - заявили в пресс-службе. - Однако это не то же самое, что и наблюдение за учениями по условиям Венского документа [о мерах укрепления доверия и безопасности]. НАТО сожалеет, что ни Россия, ни Белоруссия не применяют к учениям "Запад - 2017" меры транспарентности, согласованные всеми странами ОБСЕ".

По мнению альянса, меры транспарентности согласно Венскому документу предполагают "проведение брифингов по сценарию и ходу учений, возможности поговорить с отдельными рядовыми солдатами об этих учениях, а также проведение воздушных облетов зоны учений". "Вместо этого Россия и Белоруссия предпочли придерживаться выборочного подхода, которого недостаточно, - утверждают в НАТО. - Такое уклонение от обязательных норм транспарентности вызывает вопросы".

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад - 2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В них будут участвовать около 13 тыс. военных и до 680 единиц боевой техники.

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