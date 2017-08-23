Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Украина при заключении Беловежского соглашения сумела оставить Крым, так как пообещала, что Крым будет иметь право заключать любые экономические, политические, социальные соглашения с Россией, однако не выполнила эти обещания. Такое мнение высказал экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью, опубликованном в среду в украинском издании "Апостроф".

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Отвечая на вопрос корреспондента о том, как Украине в 1991 году удалось сохранить Крым, Кравчук прямо сказал, что Киеву удалось "перехитрить" Москву. "Я добивался все время солидарной ответственности... И именно такой подход солидарной ответственности при конструктивном диалоге с Россией позволил нам - не побоюсь этого слова - перехитрить ее", - сказал он.

"Мы говорили о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Но мы говорили и о том, что Крым может заключать любые экономические, социальные, политические соглашения с Россией. Мы говорили, что Крым будет иметь больше прав и свобод для решения таких вопросов", - продолжил экс-президент.

Однако эти обещания не были выполнены, признал Кравчук. "Вот это главное, чего мы не сделали дальше. Мы хотели управлять всем из центра... Это неправильно. Это было и в советские времена. Мы ездили в Москву, они ездили в Киев с мест".

По мнению экс-президента, именно этот подход и сыграл решающую роль в нараставшем конфликте региона с Киевом. "Надо было дать больше прав и свобод, - отметил он. - Мы же не сумели этого уяснить как следует... Когда этот подход, эта политика была уже нарушена - начало возникать очень много экономических, политических проблем на местах".

По словам Кравчука, сразу возникли языковой и конфессиональный вопросы. "На сложную экономическую ситуацию налипли еще эти два - языковой и конфессиональный - и значительно обострили ее. Невероятно обострили... И причиной этого конфликта, который возник, было ограничение экономических, социальных и иных полномочий регионов", - сказал он.

"Мы хотели управлять всем и вся, как было раньше, при большевиках. И это привело к конфликту", - подчеркнул бывший глава государства.