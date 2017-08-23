МИД Франции обеспокоен задержанием Серебренникова

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Задержание в России известного режиссера Кирилла Серебренникова вызывает беспокойство в Париже, где внимательно следят за развитием этого судебного процесса. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Франция с тревогой обратила внимание на проведенный вчера [во вторник] арест российского режиссера Кирилла Серебренникова, художественного директора "Гоголь-центра" и на протяжении многих лет важного действующего лица в культурном сотрудничестве между двумя нашими странами. Франция будет внимательно следить за развитием этого дела и желает скорейшего его урегулирования с соблюдением правил правового государства", - заявила дипломат.

Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").