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Посольство США к 1 сентября выполнит требование РФ о сокращении штата

Международная панорама
23 августа, 15:14 дата обновления: 23 августа, 15:15 UTC+3

Численность сотрудников должна сократиться до 455 человек

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посольство США в России к 1 сентября выполнит требование МИД РФ о сокращении штата сотрудников до 455 человек. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил посол США в России Джон Теффт.

"Да, мы планируем это сделать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Дипломат не стал конкретизировать, на сколько именно сократится штат американской дипмиссии. "Давайте не будем вдаваться в подробности о цифрах. Некоторое количество сотрудников-американцев уже пакуют свои вещи и скоро вернутся в США", - сказал он.

Кроме того, отметил посол, "есть также американцы, которые готовились к работе в России, учили русский язык, но теперь они не приедут сюда". "Конечно, потеряют работу много российских сотрудников", - констатировал он.

"Но мы выполняем требования российского правительства", - подчеркнул Теффт, признавшись, что его лично эта ситуация очень огорчает. "Здесь работают люди, которых я знаю уже 20 лет и которые потеряют работу. Это кажется мне неправильным, но нам не оставили выбора", - отметил он.

Требование МИД России о сокращении штата американских диппредставительств в РФ стало ответом на высылку 35 российских дипломатов из США в декабре прошлого года после обвинений в адрес Москвы в якобы вмешательстве в выборы в США. Тогда за сотрудниками российского посольства был направлен спецборт, поскольку билеты на регулярные рейсы в преддверии Нового года уже были распроданы. Теффт отрицательно ответил на вопрос о том, вылетит ли за американскими дипломатами также специальный борт. "Скорее всего, люди полетят регулярными рейсами до 1 сентября - той даты, которую нам обозначило МИД России", - заключил он.

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Темы
Ответные санкции РФ Ситуация с российской дипсобственностью в США
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