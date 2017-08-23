Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Берлин считает необходимым диалог с желающими перемирия талибами

Международная панорама
23 августа, 15:11 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, августа. /ТАСС

Глава МИД ФРГ также призвал интегрировать в общественную жизнь Афганистана умеренных сторонников движения "Талибан"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Берлин приветствует новую стратегию США по Афганистану и призывает афганские власти вести диалог с теми представителями движения "Талибан", которые заинтересованы в примирении. Об этом заявила в среду журналистам на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Смотрите также
Выступление президента США Дональда Трампа на базе Форт-Майер, 21 августа

Шесть ключевых пунктов новой стратегии США по Афганистану

"Правительство ФРГ… приветствует данное объявление со стороны США", - отметила она.

"Остается актуальным призыв к афганскому правительству усилить действия по реализации реформ, - заявила Деммер. - При этом нужно продолжать искать диалог с той частью "Талибан", которая готова к поиску примирения".

Как отметил со своей стороны представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, умеренные сторонники движения "Талибан", "которые не поддерживают терроризм", в конечном итоге должны быть интегрированы в государственные институты и общественную жизнь Афганистана.

Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на базе Форт-Майер в Арлингтоне с обращением к нации, огласил новую американскую стратегию по Афганистану. В числе прочего, американские ВС теперь будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Германия Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
5
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
6
В Киеве активисты жгут покрышки возле здания суда, требуя расследовать дело "майдана"
7
Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама