Берлин считает необходимым диалог с желающими перемирия талибами

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Берлин приветствует новую стратегию США по Афганистану и призывает афганские власти вести диалог с теми представителями движения "Талибан", которые заинтересованы в примирении. Об этом заявила в среду журналистам на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Правительство ФРГ… приветствует данное объявление со стороны США", - отметила она.

"Остается актуальным призыв к афганскому правительству усилить действия по реализации реформ, - заявила Деммер. - При этом нужно продолжать искать диалог с той частью "Талибан", которая готова к поиску примирения".

Как отметил со своей стороны представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, умеренные сторонники движения "Талибан", "которые не поддерживают терроризм", в конечном итоге должны быть интегрированы в государственные институты и общественную жизнь Афганистана.

Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на базе Форт-Майер в Арлингтоне с обращением к нации, огласил новую американскую стратегию по Афганистану. В числе прочего, американские ВС теперь будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом.