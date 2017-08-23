Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финская полиция задержала еще двоих человек по делу о нападении в Турку

Международная панорама
23 августа, 15:17 дата обновления: 23 августа, 15:27 UTC+3

В полиции отметили, что оба задержанных - мужчины, "точных данных об их национальной принадлежности нет, поскольку они сообщили о себе противоречивую информацию"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 23 августа. /ТАСС/. Финская Центральная криминальная полиция задержала еще двоих человек по делу о нападении на прохожих в городе Турку. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Смотрите также

СМИ: подозреваемый в нападении в Турку интересовался вступлением в ИГ

Суд арестовал напавшего на прохожих в Турку

СМИ: напавший на прохожих в Турку интересовался радикальными идеями

"В первой половине дня полиция произвела в Турку два новых задержания, связанных с нападением с ножом в пятницу", - указали там.

В полиции отметили, что оба задержанных - мужчины, "точных данных об их национальной принадлежности нет, поскольку они сообщили о себе противоречивую информацию". "Финским властям мужчины сказали, что являются алжирцами, шведским - что марокканцами", - пояснили в полиции.

Во вторник Окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте главного подозреваемого - 18-летнего марокканца по подозрению в совершении двух убийств с целью терроризма и восьми покушений на убийство. Он признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признает, что виновен в убийстве. В то же время, по словам адвоката марокканца, "остается неясным, соответствуют ли его действия критериям террористического акта".

Под стражу вместе с ним взяты еще трое марокканцев, которые также могут иметь отношение к этому делу.

В пятницу вечером в центре города Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей. По данным финских СМИ, в убежище ему отказали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Турку
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
5
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
6
В Киеве активисты жгут покрышки возле здания суда, требуя расследовать дело "майдана"
7
Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама