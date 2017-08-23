Финская полиция задержала еще двоих человек по делу о нападении в Турку

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 августа. /ТАСС/. Финская Центральная криминальная полиция задержала еще двоих человек по делу о нападении на прохожих в городе Турку. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"В первой половине дня полиция произвела в Турку два новых задержания, связанных с нападением с ножом в пятницу", - указали там.
Во вторник Окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте главного подозреваемого - 18-летнего марокканца по подозрению в совершении двух убийств с целью терроризма и восьми покушений на убийство. Он признал свою вину в нанесении ножевых ударов прохожим, однако, как позже уточнил представитель следствия, не признает, что виновен в убийстве. В то же время, по словам адвоката марокканца, "остается неясным, соответствуют ли его действия критериям террористического акта".
Под стражу вместе с ним взяты еще трое марокканцев, которые также могут иметь отношение к этому делу.
В пятницу вечером в центре города Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей. По данным финских СМИ, в убежище ему отказали.