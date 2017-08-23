Польша на $55 млрд увеличит расходы на оборону

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ТАСС, 23 августа. Власти Польши в течение следующих 15 лет дополнительно выделят из бюджета страны $55 млрд на оборону. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью агентству Reuters заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский.
"Правительство одобрило поправки к законодательству… они дают нам около 200 млрд злотых (около $55 млрд - прим. ТАСС) в течение следующих 15 лет", - сказал он.
По данным Reuters, выделенные средства будут потрачены на увеличение численности армии почти в два раза и ее модернизацию, так как две трети оборудования находится на вооружении еще со времен Варшавского договора.
Ранее польское правительство приняло решение увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году. В данный момент Польша тратит на оборонные нужды около 2,01% ВВП.
В планах министерства есть закупка истребителей пятого поколения, однако Шатковский отметил, что это не произойдет раньше 2025 года. При этом Минобороны придется расставлять приоритеты: в частности, за счет отказа от усиления воздушно-десантных войск будут модернизированы инженерные и артиллерийские войска, также объем средств на модернизацию ВМС будет относительно скромным.