ЛНР: встреча гуманитарной подгруппы закончилась безрезультатно из-за позиции Киева

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Встреча участников гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске закончилась безрезультатно из-за позиции представителей украинской стороны. Об этом заявила представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей группе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

"Очередная встреча участников рабочей группы по гуманитарным вопросам закончилась фактически безрезультатно. Сегодняшняя встреча не принесла конструктива", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр. При этом спецпредставитель ЛНР отметила, что "на сегодняшнем заседании отсутствовал один из представителей украинской стороны - (специальный представитель Украины по гуманитарным вопросам - прим. ТАСС) Виктор Медведчук".

По словам Кобцевой, другой представитель Киева Ирина Геращенко вновь проигнорировала основные положения минских договоренностей. "Достоверной информации по ряду вопросов повестки дня участники группы от Геращенко, к сожалению, так и не услышали", - констатировала она.

В белорусской столице в среду проходит заседание участников Контактной группы, а также профильных рабочих подгрупп.