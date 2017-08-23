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Мэр Нью-Йорка рассмотрит возможность сноса памятника Христофору Колумбу

Международная панорама
23 августа, 16:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, августа. /ТАСС

Таким образом мэрия ответила на предложения о демонтаже монумента из-за того, что Колумб был "противоречивой фигурой"

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио

© EPA/TANNEN MAURY

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассмотрит возможность сноса памятника Христофору Колумбу (1451-1506), открывшему в 1492 году Америку. Об этом заявил официальный представитель мэрии города Бен Сарле.

"Статуя Колумба - среди монументов, требующих немедленного внимания с нашей стороны, учитывая ту огромную озабоченность, которую она вызывает", - заявил Сарле.

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Заявление мэрии стало ответом на предложения, которые были озвучены на прошедшем на днях в Нью-Йорке митинге, организованном спикером городского совета Мелиссой Марк Виверито и другими представителями Демократической партии США. На нем Виверито, в частности, предложила рассмотреть возможность демонтажа монумента Колумбу поскольку он, по ее мнению, был "противоречивой фигурой", и его статуя может оскорблять чувства многих людей, в том числе тех, кто, как и она, являются выходцами из Карибского бассейна.

Помимо Колумба митингующие призвали снести памятник доктору Джеймсу Мэриону Симсу (1813-1883), вошедшему в историю медицины в качества "отца современной гинекологии". Его обвиняют в проведении медицинских экспериментов над женщинами-рабами - он оперировал их без анестезии, чтобы опробовать новые методы лечения. Многие из них, тем не менее, были излечены, а методики и инструменты, разработанные Симсом, используются в медицине по сей день.

Ранее Де Блазио распорядился в течение 90 дней провести проверку всех монументов Нью-Йорка, в ходе которой каждый из них будет проанализирован с точки зрения потенциала для разжигания ненависти. Решение было принято на фоне развернувшейся в США масштабной кампании по борьбе с памятниками участникам Гражданской войны в США (1861-1865) на стороне Конфедерации южных штатов. Поводом для нее стали события в Шарлотсвилле, где 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников после решения местных властей демонтировать статую генерала Роберта Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против ультраправых. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

При этом большинство американцев - 62% - выступают против сноса памятников конфедератам. Об этом свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе результаты опроса, проведенного исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion совместно с радиокомпанией NPR и новостной программой Общественного телевидения PBS. Снос монументов осудил и президент страны Дональд Трамп.

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